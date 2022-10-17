وطنية
قانون المنافسة مجال جديد على القضاء
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الممارسة القضائية لا تسجل تراكما في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة لمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التيأكمل القراءة »
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