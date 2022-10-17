الصباح الفني
المالح وحكيمي يوثقان لقاءهما
وثق الكوميدي الفرنسي من أصول مغربية، جاد المالح، لحظة لقائه بالدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك من خلال صورة عمد إلى تقاسمها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام. وظهر جاد المالح إلى جانب لاعب فريق باريس سان جيرمان وهما يبتسمان، في صورة أرفقهاأكمل القراءة »
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