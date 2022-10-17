fbpx
مجتمع

المغرب‭ ‬يسوق‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬بأوربا

منذ 7 دقائق
قطاعات‭ ‬وزارية‭ ‬وخبراء‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مؤهلات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني قرر‭ ‬المغرب‭ ‬تسويق‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإنشاء‭ ‬المقاولات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وحاملي‭ ‬المشاريع‭ ‬بأوربا،‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬الاستثمار‭ ‬وخلق‭ ‬المقاولات،‭ ‬بمكتب‭ ‬المعارض‭ ‬بباريس،‭ ‬يستغرق‭ ‬يومين‭.‬ ويستهدف‭ ‬الملتقى،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الوكالة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى