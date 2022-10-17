مجتمع
المغرب يسوق فرص الاستثمار بأوربا
قطاعات وزارية وخبراء يشاركون في عرض مؤهلات الاقتصاد الوطني قرر المغرب تسويق تجربته في مجال الاستثمار وإنشاء المقاولات، من أجل فتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار وحاملي المشاريع بأوربا، بتنظيم النسخة الأولى من ملتقى الاستثمار وخلق المقاولات، بمكتب المعارض بباريس، يستغرق يومين. ويستهدف الملتقى، الذي تنظمه الوكالةأكمل القراءة »
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