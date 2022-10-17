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الإعلام الرقمي والثقافة
تخوفات من توظيفه في أغراض هدامة والقضاء على هويات المجتمعات بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني (*) إن أكبر التغيرات التي حدثت في تاريخ البشرية تعود إلى وسائل الاتصال، فقد كان اختراع آلة الطباعة مثلا نقلة نوعية في تاريخ المجتمعات الإنسانية، ثم توالت الابتكارات والتطورات في مجالأكمل القراءة »
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