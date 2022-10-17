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الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والثقافة

منذ 3 دقائق
تخوفات‭ ‬من‭ ‬توظيفه‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬هدامة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬هويات‭ ‬المجتمعات‭ ‬ بقلم‭: ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭ ‬‭(*)‬ إن‭ ‬أكبر‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬اختراع‭ ‬آلة‭ ‬الطباعة‭ ‬مثلا‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ثم‭ ‬توالت‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭أكمل القراءة »

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