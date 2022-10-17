fbpx
الرياضة

الركراكي يتنازل عن 100 مليون للوداد

منذ دقيقتين
تخص راتب شهرين ومنح مباريات والفريق يرد على ريفرز تنازل وليد الركراكي المدرب السابق للوداد، عن مستحقاته العالقة في ذمة الفريق، إبان فترة إشرافه عليه، قبل تعيينه مدربا للأسود. وحسب معلومات “الصباح”، فإن الناخب الوطني، تنازل عن 100 مليون، عبارة عن راتب شهرين، ومنح بعض المباريات. وتربطأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى