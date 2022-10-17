الرياضة
الركراكي يتنازل عن 100 مليون للوداد
تخص راتب شهرين ومنح مباريات والفريق يرد على ريفرز تنازل وليد الركراكي المدرب السابق للوداد، عن مستحقاته العالقة في ذمة الفريق، إبان فترة إشرافه عليه، قبل تعيينه مدربا للأسود. وحسب معلومات “الصباح”، فإن الناخب الوطني، تنازل عن 100 مليون، عبارة عن راتب شهرين، ومنح بعض المباريات. وتربطأكمل القراءة »
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