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5 ملايين تسقط باشا بمراكش

منذ 23 ثانية
الرقم المباشر سرع إيقافه متلبسا بمحطة وقود أسقط كمين محكم، في العاشرة ليلا من أول أمس (الخميس)، رجل سلطة برتبة باشا، تسلم، قبل أسابيع قليلة، مهام تدبير الملحقة الإدارية المسيرة بمراكش، قادما إليها من برشيد. وعلمت “الصباح” أن القائد ضبط متلبسا بالارتشاء، أثناء محاصرته من قبل عناصرأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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