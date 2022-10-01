حوادث
آش خاصك تدير ؟
رد الاعتبار القضائي هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه. ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون، طبقا للمواد 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية. شرط أساسي لا يطلب رد الاعتبار منأكمل القراءة »
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