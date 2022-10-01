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الشنا… حامية ضحايا المجتمع
رحلت عن الحياة وفي نفسها أشياء من حتى شاءت الأقدار أن تغادرنا المناضلة الحقوقية والنسائية عائشة الشنا، على بعد أيام من اليوم العالمي للإجهاض الآمن وفي سياق مغربي مشحون بإثارة قضية وفاة الطفلة مريم (14 سنة) التي فارقت الحياة إثر عملية إجهاض سرية أجرتها بعدما تعرضت للاغتصاب،أكمل القراءة »
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