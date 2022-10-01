fbpx
الأولى

رائحة مخدرات في فواتير شركات

منذ 23 ثانية
شبهات غسل الأموال في معاملات بـ 80 مليارا بين شركات بالمغرب والخارج التحريات متواصلة لرصد خيوط الشبكة وضبط امتداداتها الخارجية تدقق أجهزة المراقبة المالية معاملات شبكة تضم أزيد من 25 مقاولة، بعد توفرها على معطيات تفيد وجود معاملات مريبة في ما بينها. وأفادت مصادر أن المراقبة تتابعأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى