الأولى
رائحة مخدرات في فواتير شركات
شبهات غسل الأموال في معاملات بـ 80 مليارا بين شركات بالمغرب والخارج التحريات متواصلة لرصد خيوط الشبكة وضبط امتداداتها الخارجية تدقق أجهزة المراقبة المالية معاملات شبكة تضم أزيد من 25 مقاولة، بعد توفرها على معطيات تفيد وجود معاملات مريبة في ما بينها. وأفادت مصادر أن المراقبة تتابعأكمل القراءة »
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