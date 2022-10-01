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عقوبات أمريكية وشيكة على الجزائر

منذ 26 ثانية
مجموعة نيابية تتهم الجارة الشرقية بتمويل الحرب على أوكرانيا وتطالب بالرد عسكريا واقتصاديا توصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أول أمس (الخميس)، بمراسلة مجموعة نيابية من الكونغرس تضم 27 توقيعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطالبه رسميا بفرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا. واتهم أعضاءأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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