الأولى
يخوت أثرياء لتهريب الكوكايين
تجري المصالح الأمنية في سبتة المحتلة تحقيقا حول تورط شبكة مغربية في السطو على يخوت الأثرياء لاستغلالها في التهريب، خاصة الكوكايين والهجرة السرية. ووقفت سلطات المدينة المحتلة، في الآونة الأخيرة، على أحداث وصفتها بـ “اللغز”، وتمثلت في سرقة وتخريب يخوت يملكها رجال أعمال إسبان، مسجلة، في الوقتأكمل القراءة »
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