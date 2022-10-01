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المنصوري: “البيع والشرا” في تصاميم التهيئة
وزيرة الإسكان قالت إنها مستعدة للحساب وليست شرطية ولا وكيلة عامة لم تنف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وجود “البيع والشرا» خلال إعداد مشاريع تصاميم التهيئة. جاء ذلك، خلال لقاء عقدته لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي يرأسها «البامي» هشام لمهاجري، أول أمس (الخميس)، لمناقشةأكمل القراءة »
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