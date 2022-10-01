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افتتاحية

العفن

منذ 17 ثانية
من لا يعرف المعنى الحقيقي لذر الرماد في العيون، يمكن أن يعود للاستماع إلى تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص ما أضحى يسمى فضيحة مغني الراب “طوطو”. كنتُ أتمنى أن يلوذ المسؤول الحكومي بالصمت، ويعتذر عن الجواب، بدل أن يسقط في المحظور، ويقول “إن الحكومة ستتخذ الإجراءاتأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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