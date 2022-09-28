إيقاف “نصاب” مبحوث عنه بضواحي أولاد تايمة

تمكنت عناصر المصلحة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس (الثلاثاء)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله وإصدار

الشيكات بدون مؤونة.

وذكر مصدر أمني أن توقيف الثلاثيني المبحوث عنه جرى بالمنطقة القروية “أمزو” بضواحي أولاد تايمة، بعدما شكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بتارودانت وأكادير وبنسليمان وأولاد تايمة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وإصدار الشيكات بدون مؤونة والتغرير بقاصر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر