مديرية الأمن تكشف حقيقة فيديو طعن مختل عقلي لمواطنين بالرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة تسجيل تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري، صباح اليوم (الأربعاء)، والذي يظهر ضحايا اعتداء مفترض بالشارع العام مرفوق بتعليق صوتي كاذب يدعي أن الأمر يتعلق بضحايا عملية طعن قام بها مختل عقلي بالرباط.

وأوضح مصدر أمني أن الأمر يتعلق بحادثة سير مميتة عاينتها مصالح منطقة أمن أكدال الرياض حسان بالرباط، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، بعد صدم سيارة رباعية الدفع لستة أشخاص أثناء عبورهم الطريق العمومية بجوار المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توفي ثلاثة من بينهم فيما تم نقل باقي الضحايا للمستشفي من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

من جهتها، فندت المديرية العامة للأمن الوطني صحة المعطيات، التي تدعي أن الأمر يتعلق باعتداء جسدي نفذه مختل عقلي، مؤكدة أنه جرى إيقاف سائق السيارة المتورط في هذا الحادث المروري بعين المكان، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة في حالة اعتقال.

في السياق ذاته، أعلنت المديرية أن الأبحاث والخبرات التقنية لا زالت متواصلة من أجل تحديد المتورطين المفترضين في تداول هذا المقطع مع إرفاقه بتسجيل صوتي يتضمن معطيات كاذبة، من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.