إيقاف عشرينيين بحوزتهما 7552 قرص طبي مخدر بالقنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” أن توقيف المشتبه فيهما، جرى على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث تم العثور بحوزتهما على جرعات من مخدر الكوكايين و7552 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.