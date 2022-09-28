حوادث
إدانة هاتك عرض تلميذة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بشكاية من والدة الضحية،أكمل القراءة »
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