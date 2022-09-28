الرصاص لإيقاف مسلح بفاس

استخدم مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء)، لتحييد الخطر الصادر عن شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، عرض حياة عناصر الشرطة للخطر باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بمنطقة باب فتوح بفاس لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا المخدرات، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض موظفا للشرطة لإصابات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر معه أحد الشرطيين لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، ثم رصاصتين أصابتا المشتبه فيه الذي وافته المنية بعد نقله للمستشفى.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.