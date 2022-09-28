الأولى
سبع شركات محروقات ربحت 670 مليارا
المنافسة بين الفاعلين شبه غائبة أو يتم إبطالها وثلاث شركات تهيمن على 54 في المائة من حصص السوق حققت سبع شركات توزيع المحروقات أرباحا ناهزت 6.7 ملايير درهم (670 مليار درهم)، ما بين 2018 و2021، وصلت ذروتها، خلال 2020، التي اتسمت بانخفاض كبير في أسعار الغازوال والبنزينأكمل القراءة »
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