حوادث
20 سنة لجزائري “بارون الشرطة الفرنسية”
فضح تواطؤ كبار مسؤولي الأمن الفرنسي مع شبكات التهريب وفراره من السجون حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط على سفيان حمبلي، بارون جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، بعشرين سنة سجنا، بعد إدانته بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال والتزوير واستعماله وانتحال صفةأكمل القراءة »
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