حوادث
16 سنة لعصابة المقنعين بأزمور
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، عنصرين ضمن عصابة مقنعين خطيرة، بثت الرعب في المواطنين بغابة الحوزية قرب أزمور خلال فصل الصيف الماضي، وحكمت على كل واحد منهما ب 8 سنوات سجنا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك بجناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات. واستهدفتأكمل القراءة »
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