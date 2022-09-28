حوادث
حريق بسيارة أجرة بخنيفرة
شب حريق مهول بسيارة أجرة من النوع الكبير، قرب “ثلاث أمديون”، على الطريق الوطنية الرابطة بين جماعة أجلموس وخنيفرة. وحسب شهود عيان، فإن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية، لأن سيارة الأجرة التي كانت متجهة نحو خنيفرة التي تبعد بـ50 كيلومترا عن جماعة أجلموس، دون ركاب، وتمكنأكمل القراءة »
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