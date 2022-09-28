حوادث
الحبس لمهاجرين اقتحموا مليلية
قررت محكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، مؤاخذة اثني عشر مهاجرا سودانيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، في قضية الاعتداء على عناصر القوة العمومية خلال محاولة اقتحام مليلية، وهو الملف الذي يتابع فيه العديد من المهاجرين السريين، أغلبهم يتحدر من دول جنوب الصحراء. وتوبع الأظناء المحالون على استئنافية الناظور بتهم،أكمل القراءة »
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