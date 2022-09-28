الأولى
الاستماع إلى محامي “واش نضيتي معاه؟”
استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، أول أمس (الاثنين)، إلى المحامي المعتقل في ملف قضاة البيضاء، الذي يتابع فيه قضاة إلى جانب موظفين ومحام وسماسرة، والمتهم بالمشاركة في الإرشاء، مباشرة بعدما استمع نهاية الأسبوع الماضي إلى نائبي وكيل الملك بالمحكمة الزجرية المتابعين في حالة سراح، علىأكمل القراءة »
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