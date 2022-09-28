حوادث
العشوائي يقتل طالبة بالمهدية
اعتقال ثلاثة أشخاص وتجار “البراريك” في قفص الاتهام تسبب بناء عشوائي في مصرع طالبة جامعية، نهاية الأسبوع الماضي، بقصبة المهدية، بعد سقوط شظايا أخشاب لبناء عشوائي بدون حصول صاحبه على ترخيص من الجهات الوصية. وقالت مصادر عاينت اللحظات الأولى للفاجعة، إن الطالبة الضحية، كانت متجهة صوب منزلها،أكمل القراءة »
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