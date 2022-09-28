الأولى
محاولة انتحار نائب وكيل للملك
تناول مادة سامة وتم إنقاذه في آخر لحظة بمستشفى المحمدية حالت الألطاف الإلهية، مساء أول أمس (الاثنين)، دون إزهاق روح نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، إثر محاولته الانتحار بتناول مادة سامة، وضرب أطراف من جسده بآلة حادة. وعلمت “الصباح” أن مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية،أكمل القراءة »
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