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مشعوذ في قلب اختلاس بنك

منذ 44 ثانية
وجد شاب معتقل نفسه أمام اتهامات خطيرة في قضية اختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بطنجة، بعدما ادعى ألا علاقة له بالاختلاس أو المشاركة، وأكد أن مبحوثا عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الجهوية بالرباط، هو الفاعل في الجريمة، ويتحدر من سيدي علي بن حمدوش، ضواحيأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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