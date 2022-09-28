الأولى
تعليق لجنة برلمانية بسبب “فيدورات”
رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا طارئا لاحتواء تداعيات القرار علق أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، مهامهم خلال اجتماع طارئ، عقده أعضاء اللجنة نفسها، أول أمس (الاثنين)، وعددهم فاق 10 نواب. وجاء قرار تعليق المهمة الاستطلاعية نفسها،أكمل القراءة »
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