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ارميلي تنافس في إنتاج الوقود
استثمار يفوق 314 مليارا لتحويل 1.5 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة تتجه جماعة البيضاء إلى استثمار كنز كبير من النفايات المنزلية والمشابهة يفوق وزنه 1.5 مليون طن سنويا، إلى مصدر للوقود والطاقة، يسمح بإعادة استغلاله، أو بيعه إلى وحدات صناعية إنتاجية. وسيعبئ مجلس المدينة، حسبأكمل القراءة »
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