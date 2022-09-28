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حوار

الحزب ليس وعاء موسميا للانتخابات

منذ 31 ثانية
عبيابة حمل مسؤولية برودة الدخول السياسي للمعارضة وتوقع نهاية السنوات العجاف في الاتحاد الدستوري أرجع حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، سبب برودة الدخول السياسي إلى المعارضة التي تترصد بعض أحزابها من حين لآخر فشل الحكومة للدخول إليها، ما أسس لفكر سياسي مفاده أن المعارضة البرلمانيةأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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