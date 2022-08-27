العدالة والتنمية يدين “التصرف العدائي” لقيس سعيد تجاه المغرب

اعتبر حزب العدالة والتنمية استقبال رئيس تونس لزعيم الكيان الوهمي “البوليساريو”، تصرفا عدائيا اتجاه المغرب، و تطورا خطيرا وغير مسبوق، وضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقفا معاديا ومنحازا ضد قواعد حسن الجوار والشراكة.

وقال الحزب، في بلاغ له، “أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على قرار غير ودي اتجاه المملكة المغربية، ومخالف لموقف اليابان نفسها الراعية للمؤتمر، باستقباله لرئيس المنظمة الإرهابية الانفصالية (البوليساريو) بنفسه، مع البروتوكول الدبلوماسي المخصص لرؤساء الدول”.

وأضاف الحزب أن “ما قام به الرئيس التونسي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عدالة وقوة الموقف المغربي في موضوع مغربية الصحراء المستند على حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأدلة الشرع والقانون، فضلا عن دعم المجتمع الدولي الكبير والمتنامي”.

وأدان الحزب بشدة التصرف المتهور للرئيس التونسي، الذي يشكل “موقفا معاديا ومنحازا ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، ويخدم مخططات التجزئة والتقسيم التي شكلت معاهدة مراكش للاتحاد المغاربي تعاقدا لمحاربتها”، على حد قوله.

(ي.ع)