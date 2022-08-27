التقدم والاشتراكية يدين بشدة الخطوة الحمقاء للرئيس التونسي

أدان التقدم والاشتراكية، الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها الرئيس التونسي، باستقباله للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية، في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يخرق بشكلٍ بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي لطالما ربطت تونس والمغرب وشعبيهما منذ ما قبل الاستقلال.

وقال محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، في تصريح له، إن ما أقدم عليه الرئيس التونسي، هو سلوك أخرق يجسد مساسا سافرا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، وسيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين.

وأكد الأمين العام أن هذا التصرف الأرعن للرئيس التونسي يشكل حلقة أخرى في مسار الانحراف الشعبوي الذي أدخل إليه تونس، في معاسكة تامة للتطلعات الديمقراطية القوية التي عبر عنها الشعب التونسي أثناء الربيع العربي.

ومن الواضح، يضيف بنعبد الله، أن الرئيس التونسي اتخذ هذا القرار، وأرفقه بأشكال بروتوكولية زائدة وموغلة في الاستفزاز، خاضعا في ذلك لتأثيرات بلد جار كسر بمعاداته الممنهجة المصالح الوطنية للمغرب منذ عقود، طموحات شعوب المغرب الكبير نحو الوحدة والتكامل.

وأكد التقدم والاشتراكية، أنه سيساند المواقف والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وستتخذها، دفاعا عن الوحدة الترابية وسيادة المغرب.

أ.أ