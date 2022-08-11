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حوار

ميثاق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية

منذ 10 دقائق
محسن‭ ‬جازولي‭
محسن‭ ‬جازولي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬الجديد‭ ‬يعتمد‭ ‬نظام‭ ‬مساندة‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب محسن‭ ‬جازولي‭ اعتبر‭ ‬محسن‭ ‬جازولي،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬بالاستثمار‭ ‬والالتقائية‭ ‬وتقييم‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية،‭ ‬أن‭ ‬إصلاح‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاستثمار‭ ‬أصبح‭ ‬أمرا‭ ‬ضروريا،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬سنة‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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