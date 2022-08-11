حوار
ميثاق الاستثمارات نقلة نوعية
محسن جازولي أكد أن القانون الإطار الجديد يعتمد نظام مساندة غير مسبوق في تاريخ المغرب محسن جازولي اعتبر محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن إصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية وإنعاش الاستثمار أصبح أمرا ضروريا، بعد مرور 25 سنةأكمل القراءة »
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