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حوادث

إدانة مغتصب خالته بسيدي بنور

منذ 24 ثانية
الواقعة نتج عنها حمل وولادة أنثى توفيت ساعات بعد ازديادها قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عازب يبلغ من العمر 30 سنة، يتحدر من إقليم سيدي بنور، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجاء الحكمأكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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