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منذ 10 ثواني
كساب في “الخميس الجاي” تبدأ الفنانة مي كساب، يوم 15 غشت الجاري تصوير أول مشاهدها في فيلم “الخميس الجاي”، وتجسد فيه شخصية “بلوغر” شهيرة، حيث تقع في العديد من الأزمات، ولكن بطريقة كوميدية. ويشارك في بطولة الفيلم الفنان عمرو عبد الجليل وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي وهو منأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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