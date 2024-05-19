استكمالا لتمويل الدعم المباشر.. الحكومة تعلن زيادة في سعر “البوطة”

بعد مرور 5 أشهر عن انطلاق صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، بداية تقليصها للدعم الموجه لقنينات البوتان، ما سيرفع ثمنها إلى 50 درهم بدل 40، بزيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما.

وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما.

وأوضحت الوزارة إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي جاء بعد رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال “تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد”.

وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة عززت هذا الإجراء الذي قامت به، بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.

وتابعت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21. المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2023، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى “الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.

(ي.ع)

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