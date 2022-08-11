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حوادث

20 ألف درهم تطيح بباشا في ملف السمسرة

منذ 6 دقائق
مكالمة “العمومي” و”المقدم” كشفت تواطؤه في غض الطرف عن مخالفات التعمير لم يحدد بعد قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، تاريخ الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في أكبر فضيحة شهدتها العاصمة الاقتصادية، إثر تفكيك عصابة القضاة والموظفين والسماسرة وموظفي السلطة المحلية من بينهم باشا دار بوعزة، الذي كان يشغل في وقتأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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