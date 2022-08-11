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الصباح الفني

سرتي‭ ‬يستعيد‭ ‬تاريخ‭ ‬الجزر‭ ‬المتوسطية

منذ 4 دقائق
غلاف‭ ‬الكتاب‭         (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الوسيط صدر،‭ ‬أخيرا،‭ ‬للأستاذ‭ ‬والباحث‭ ‬الجامعي‭ ‬خالد‭ ‬سرتي‭ ( ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬بنمسيك‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭) ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬الجزر‭ ‬المتوسطية‭ ‬وبناء‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الوسيط‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬باب‭ ‬الحكمة‭.‬ ‭ ‬ومما‭ ‬جاء‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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