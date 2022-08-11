الصباح الفني
سرتي يستعيد تاريخ الجزر المتوسطية
كتاب عن بناء المجال البحري الإسلامي في العصر الوسيط صدر، أخيرا، للأستاذ والباحث الجامعي خالد سرتي ( أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء) كتاب جديد يحمل عنوان “الجزر المتوسطية وبناء المجال البحري الإسلامي في العصر الوسيط”، عن منشورات باب الحكمة. ومما جاء علىأكمل القراءة »
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