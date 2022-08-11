حوادث
عطب في زورق يسقط البارون “كوبالا”
الحرس المدني الإسباني يوقف قاربا محملا بالشيرا انطلق من “كابيلا” من المنتظر أن تصدر النيابة العامة بتطوان أوامرها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في ظروف وملابسات مغادرة زورق مطاطي لميناء “كابيلا” الترفيهي محملا بكمية مهمة من مخدر الشيرا، قبل أن يتم توقيفه بساحل الثغرأكمل القراءة »
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