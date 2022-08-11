حوادث
مصرع مهاجر في حادث بليبيا
لقى مهاجر مقيم بالعاصمة الليبية طرابلس، حتفه في حادثة سير، بعد أن صدمه شخص بدراجة نارية، وتم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، وهو أب لثلاثة أبناء في الخمسينات من العمر، كان يشتغل عامل بناء حوالي عشرينأكمل القراءة »
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