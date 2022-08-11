الصباح الفني
قالوا
الصيباري كتبت الروائية والشاعرة أمينة الصيباري تدوينة جاء فيها “قد يقودك الفن إلى العشق، أو يسقيك الغرام فنا”. هري كتب القاص عبد الرحيم هري تدوينة جاء فيها “حين يغيبون، كن أنت. حين يتنكرون، كن أنت. حين تفلس الإنسانية.. ابتسم ملء فيك.. لا تكترث.. وحرر مبسمك نكاية فيأكمل القراءة »
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