fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
الصيباري كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬والشاعرة‭ ‬أمينة‭ ‬الصيباري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قد‭ ‬يقودك‭ ‬الفن‭ ‬إلى‭ ‬العشق،‭ ‬أو‭ ‬يسقيك‭ ‬الغرام‭ ‬فنا‭”.‬ هري كتب‭ ‬القاص‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬هري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬حين‭ ‬يغيبون،‭ ‬كن‭ ‬أنت‭. ‬حين‭ ‬يتنكرون،‭ ‬كن‭ ‬أنت‭. ‬حين‭ ‬تفلس‭ ‬الإنسانية‭.. ‬ابتسم‭ ‬ملء‭ ‬فيك‭.. ‬لا‭ ‬تكترث‭.. ‬وحرر‭ ‬مبسمك‭ ‬نكاية‭ ‬في‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.