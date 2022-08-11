وطنية
حرب ضد الآبار القاتلة
إغلاق الثقوب والقنوات المشيدة على فرشات مائية ملوثة بضواحي البيضاء تتشدد شبكات مراقبة جودة المياه في إصدار توصيات بإغلاق وردم عدد من الثقوب والآبار العشوائية، أو المرخص لها، المحدثة على فرشات مائية ملوثة، خصوصا بمحيط المطرح العمومي القديم بإقليم مديونة. وأعطى سعيد احميدوش، والي جهة البيضاء-سطات، تعليماتأكمل القراءة »
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