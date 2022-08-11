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وطنية

حرب‭ ‬ضد‭ ‬الآبار‭ ‬القاتلة

منذ 6 دقائق
إغلاق‭ ‬الثقوب‭ ‬والقنوات‭ ‬المشيدة‭ ‬على‭ ‬فرشات‭ ‬مائية‭ ‬ملوثة‭ ‬بضواحي‭ ‬البيضاء تتشدد‭ ‬شبكات‭ ‬مراقبة‭ ‬جودة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬توصيات‭ ‬بإغلاق‭ ‬وردم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الثقوب‭ ‬والآبار‭ ‬العشوائية،‭ ‬أو‭ ‬المرخص‭ ‬لها،‭ ‬المحدثة‭ ‬على‭ ‬فرشات‭ ‬مائية‭ ‬ملوثة،‭ ‬خصوصا‭ ‬بمحيط‭ ‬المطرح‭ ‬العمومي‭ ‬القديم‭ ‬بإقليم‭ ‬مديونة‭.‬ وأعطى‭ ‬سعيد‭ ‬احميدوش،‭ ‬والي‭ ‬جهة‭ ‬البيضاء‭-‬سطات،‭ ‬تعليمات‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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