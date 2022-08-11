وطنية
مهنيو الصيد يحذرون من فتنة اجتماعية
اجتماع لكبار الأمنيين والجيش بمقر الداخلية حول «أزمة الأخطبوط» حذر مهنيون بقطاع الصيد البحري من تداعيات قرار وزارة الداخلية بجرد القوارب غير القانونية المتهمة بتهريب الأخطبوط في منطقة الداخلة، ما من شأنه إحداث “فتنة” غير محسوبة العواقب. وقال أحد المهنيين، في اتصال مع “الصباح”، إنهم بصدد دراسةأكمل القراءة »
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