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وطنية

مهنيو‭ ‬الصيد‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬فتنة‭ ‬اجتماعية

منذ 6 دقائق
المهنيون‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬التحكيم‭ ‬الملكي‭       (‬أرشيف‭)‬
اجتماع‭ ‬لكبار‭ ‬الأمنيين‭ ‬والجيش‭ ‬بمقر‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬الأخطبوط‮»‬ حذر‭ ‬مهنيون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بجرد‭ ‬القوارب‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬المتهمة‭ ‬بتهريب‭ ‬الأخطبوط‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الداخلة،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إحداث‭ “‬فتنة‭” ‬غير‭ ‬محسوبة‭ ‬العواقب‭.‬ وقال‭ ‬أحد‭ ‬المهنيين،‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬إنهم‭ ‬بصدد‭ ‬دراسة‭أكمل القراءة »

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