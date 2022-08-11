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وطنية

‭”‬أجنتيس‭” ‬تشيد‭ ‬مستشفى‭ ‬بكوت‭ ‬ديفوار

منذ 6 دقائق
عادل‭ ‬مسفيوي‭ ‬رفقة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيفواري‭        (‬خاص‭)‬
ترأس‭ ‬عادل‭ ‬مسفيوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ “‬أجنتيس‭” ‬الخاصة‭ ‬بالبنيات‭ ‬التحتية‭ ‬الطبية،‭ ‬رفقة‭ ‬باتريك‭ ‬أتشي،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيفواري،أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬مراسيم‭ ‬إطلاق‭ ‬أشغال‭ ‬المركز‭ ‬الاستشفائي‭ ‬الجهوي‭ ‬الجديد‭ ‬لأوديين،‭ ‬شمال‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭.‬ وجرى‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬أساس‭ ‬المشروع‭ ‬الضخم،‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬مجموعة‭ “‬أجنتيس‭”‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتجهيز‭ ‬المستشفيات‭أكمل القراءة »

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