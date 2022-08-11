وطنية
”أجنتيس” تشيد مستشفى بكوت ديفوار
ترأس عادل مسفيوي، الرئيس المدير العام لمجموعة “أجنتيس” الخاصة بالبنيات التحتية الطبية، رفقة باتريك أتشي، رئيس الوزراء الإيفواري،أول أمس (الثلاثاء)، مراسيم إطلاق أشغال المركز الاستشفائي الجهوي الجديد لأوديين، شمال كوت ديفوار. وجرى وضع حجر أساس المشروع الضخم، الذي تشرف عليه مجموعة “أجنتيس”، المتخصصة في تصميم وتجهيز المستشفياتأكمل القراءة »
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