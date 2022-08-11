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وطنية

أيت الطالب يفتش عن معدات طبية “مختفية”

منذ 5 دقائق
التحري في تعيينات مشبوهة كشفها نقابيون أرسل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لجان تفتيش لمختلف المندوبيات الوزارية، للوقوف على كيفية تدبير القطاع جهويا ومحليا، بعدما تأكد من وجود خلل في استعمال معدات طبية، زعم البعض أنها « اختفت»، أو لا يتم استعمالها، قصد تصحيح الوضع،أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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