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وطنية

جدري القرود… قبل العاصفة

منذ 5 دقائق
المرابط لـلصباح: نتابع الموضوع عن كثب ونفعل محاور الخطة الوطنية للمراقبة والتصدي يتابع المغاربة أخبار الانتشار الكبير لحالات فيروس جدري القردة في العالم، وأوربا القريبة على الخصوص، بكثير من الرعب، سيما بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بسبب الوباء نفسه، ثم تصريح مسؤوليها، قبل يومين،أكمل القراءة »

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