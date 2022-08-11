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“فن الخط العربي” في فاس
انطلقت الدورة السابعة لمهرجان فاس الدولي لفن الخط العربي والزخرفة، التي ستستمر فعالياتها إلى 11 غشت الجاري، بمبادرة من جمعية “الكاميليون للفنون التشكيلية”، تحت شعار “موروث”. ويستضيف المهرجان الخطاط العربي عبد الله محمد عبده فتيني من السعودية، علما أن الدورة السابعة من المهرجان تتطلع إلى التعريف بالخطأكمل القراءة »
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