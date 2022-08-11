الرياضة
الزاكـي: انتداباتنا مدروسة
مدرب طنجة قال إن الأزمة المالية أجبرته على الاعتماد على الشباب ولاعبي الهواة عقد بادو الزاكي، مدرب اتحاد طنجة الجديد، ندوة صحافية، أول أمس (الثلاثاء)، بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير بطنجة، سلط خلالها الضوء على المراحل التي قطعها الفريق في الاستعدادات والانتدابات. وقال بادو الزاكي إن هدفهأكمل القراءة »
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