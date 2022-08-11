حوادث
فيديو يوقع بسارقين بمراكش
أطاح شريط فيديو يوثق عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بالسارقين اللذين ظهرا في الشريط وهما يسلبان شابة، حقيبتها، بحي “أمرشيش” بمنطقة الداوديات بمراكش. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، اهتدت الاثنين الماضي، إلى اعتقال السارقين، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسعأكمل القراءة »
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