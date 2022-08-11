الرياضة
الـوداد يخطـف أحـداد
الفريق الأحمر ضرب بقوة في “الميركاتو” وأعلن عن نفسه منافسا شرسا الموسم المقبل وقع حميد أحداد للوداد الرياضي، أمس (الأربعاء)، بعدما وصل إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق الأحمر، لموسم واحد قابل للتجديد. ورفض الرجاء الرياضي التجديد لأحداد، الذي توصل بعروض من فرق وطنية، من بينها حسنية أكادير،أكمل القراءة »
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